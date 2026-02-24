Mysteriöses Verbrechen: 14-Jährige ersticht Frau auf Friedhof

Ein Besuch auf dem Friedhof endete für eine 64-Jährige tödlich. Die Polizei verdächtigt ein 14 Jahre altes Mädchen, die Frau getötet zu haben. Die Ermittlungen zum Motiv laufen.

Eine 14-Jährige soll eine ältere Frau auf einem Friedhofsgelände in Wien erstochen haben. Die Jugendliche sei geständig, teilte die Polizei mit. Bei ihr sei ein Taschenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden. Das Landeskriminalamt habe umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Tatmotiv noch rätselhaft

Zwischen der Verdächtigen und dem Opfer habe es zuvor keinerlei Berührungspunkte gegeben, so die Behörden weiter. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Die 64-jährige Frau war am Montag auf dem Gelände des „Friedhof Baumgarten“ leblos gefunden worden. Sie wies laut Polizei schwere Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach einem Hinweis seien die Fahnder auf die 14-jährige Österreicherin gestoßen. Sie wurde den Angaben zufolge in einer betreuten Einrichtung angetroffen und festgenommen. (mp/dpa)