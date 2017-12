Mutter war einkaufen: Stiefvater verprügelt Jungen (5), weil er Geschenk zu früh öffnet

Okmulgee -

Die traurige Geschichte eines 5-Jährigen aus Okmulgee im US-Bundesstaat Oklahoma geht um die Welt – und lässt wohl jedem einen Schauer über den Rücken laufen.

Der Kleine war mit seinem Stiefvater Wesley M. (25) alleine Zuhause, während seine Mutter die Weihnachtseinkäufe erledigte.



Kind übel zugerichtet

Als diese jedoch von ihren Einkäufen zurückkehrte, fand sie eine schreckliche Szene vor sich. Ihr kleiner Sohn war mit blauen Flecken übersät. Das berichtet unter anderem das Portal KRJH.

Der Stiefvater hatte den Jungen verprügelt, weil dieser ein schon verpacktes Weihnachtsgeschenk geöffnet hatte. Er wollte ihm eine Lektion erteilen, habe der 25-Jährige erklärt.

Ex-Freund wurde festgenommen

Die Mutter rief umgehend die Polizei. Ihr Partner wurde von den Beamten festgenommen und muss sich nun für seine Taten verantworten. Der Junge wurde wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Via Facebook meldete sich die Mutter zu Wort und erklärte: „Wörter können nicht beschreiben, wie du dich fühlst, wenn du deinen Kleinen so siehst und nicht weißt, was passiert ist.“

(mie)