Mutter von zwei Kindern erstochen – Ehemann festgenommen

Eine Frau ist in Niederbayern nach ersten Erkenntnissen der Polizei von ihrem Mann mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei sagte, soll es in der Nacht in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein. Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Die Polizei habe den Mann noch am Tatort „widerstandslos” festgenommen, hieß es weiter. Wer die Polizei verständigte, war zunächst unklar. Zu weiteren Umständen und zum möglichen Motiv der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Die Kinder des Paares blieben demnach unverletzt. Sie sind inzwischen in der Obhut des Jugendamts. Am Montag soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa/mp)