Mutter im Hotel erstochen? So geht es jetzt mit dem Sohn weiter

Ein Mann irrte schwer verletzt durch Werne im Münsterland, während in einem Hotel seine Mutter tot entdeckt wurde. Hat er sie erstochen und wenn ja, warum? Jetzt soll ein psychologisches Gutachten erstellt werden.

Nach der Bluttat in einem Hotel in Werne im Münsterland wird der 47 Jahre alte Verdächtige psychologisch untersucht. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Es habe Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation gegeben. Der Deutsche ohne festen Wohnsitz soll laut Staatsanwaltschaft in einem Hotelzimmer seine Mutter erstochen und sich danach selbst mit einem Messer schwer verletzt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsparungen und Pensionierungen: Bei der Feuerwehr brennt es lichterloh

Die Polizei hatte ihn am Samstag vorläufig festgenommen, am Sonntag soll nach dem Vorliegen des psychologischen Gutachtens über das weitere Vorgehen entschieden werden. (dpa/mp)