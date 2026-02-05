Mutter entführt: Moderatorin mit dramatischem Appell – Trump schaltet sich ein

Die Mutter der TV-Moderatorin Savannah Guthrie ist verschwunden, vermutet wird ein Verbrechen. Nun sorgt ihre Tochter mit einem emotionalen Video für Aufsehen. Auch der Präsident schaltet sich ein.

Nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter hat sich US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit einer emotionalen Botschaft an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt. „Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie (in ihrer Gewalt) haben“, sagte Guthrie in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. „Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns.“

Savannah Guthrie bangt um ihre Mutter

„Wir sind bereit, zu reden“, sagte Guthrie in dem Video, das binnen kürzester Zeit in den Abendprogrammen großer US-Fernsehsender wie CNN und Fox News landete. Sie betonte aber auch, dass Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden könnten – und forderte deshalb einen Beweis dafür, dass ihre 84 Jahre alte Mutter Nancy noch lebt. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bislang nichts bekannt.

Selbst US-Präsident Donald Trump hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet, der seit Tagen landesweit Schlagzeilen macht. Laut dem Sender CNN wurden Erpresserschreiben an mehrere Medien geschickt, deren Echtheit noch nicht bestätigt ist.

Trump schaltet sich ein

Präsident Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit er, habe sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und mit Guthrie gesprochen, die für den TV-Kanal NBC die Sendung „Today“ moderiert. Er habe ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. „Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.“ Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. „GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY“, schrieb Trump.

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Nancy Guthrie verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus im Bundesstaat Arizona entführt wurde. Wegen der Sorgen um ihre Mutter will TV-Moderatorin Savannah Guthrie nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Nord-Italien teilnehmen. (dpa/mp)