Panorama

Mutmaßlicher Strom-Saboteur Daniel V. festgenommen

Polizisten in Weisweiler – hier wurde seit Montagnachmittag intensiv nach dem Tatverdächtigen gefahndet picture alliance/dpa | Sascha Thelen

Nach Tagen auf der Flucht ist der mutmaßliche Saboteur Daniel V. festgenommen worden. Er soll bei Weisweiler eine Verkehrskontrolle umgangen haben.