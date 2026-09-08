Anzeige
Panorama
Mutmaßlicher Strom-Saboteur Daniel V. festgenommen
Nach Tagen auf der Flucht ist der mutmaßliche Saboteur Daniel V. festgenommen worden. Er soll bei Weisweiler eine Verkehrskontrolle umgangen haben.
Die Polizei hat nach WDR-Informationen den Mann festgenommen, der für die Sabotageakte an Umspannwerken unter anderem in NRW verantwortlich sein soll. Wie es heißt, soll er versucht haben, zu Fuß eine Verkehrskontrolle bei Weisweiler zu umgehen. Nach dem 48-jährigen Daniel V. war seit Tagen gefahndet worden. (dpa/mp)
Mehr in Kürze auf MOPO.de
Sie sind bereits M+ Abonnement?