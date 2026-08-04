Eine Lottospielerin wirft ihren Millionengewinn in den Müll - und die Müllabfuhr startet eine Rettungsaktion. Am Ende ging alles doch gut aus.

Ein Millionengewinn landete in Italien erst im Müll – und wurde dann in einer spektakulären Suchaktion wiedergefunden. Eine Lottospielerin aus der Gemeinde Bitonto in der südlichen Region Apulien hatte nach einem Missverständnis ihren Gewinnschein weggeworfen. Erst zu Hause bemerkte die Familie, dass der Schein eine Million Euro wert war, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die lokale Müllabfuhr meldete.

Wie der Chef des Müllentsorgungsunternehmens SANB, Roberto Nicola Toscano, Ansa sagte, habe die Frau den Spielschein in einer Annahmestelle zurückgelassen, weil dort „nicht auszahlbar“ gestanden habe. Tatsächlich bedeutete dies, dass der Gewinn zu hoch war, um direkt in der Annahmestelle ausgezahlt zu werden. Als der Irrtum auffiel, war der Schein schon im Müll.

Daraufhin rekonstruierte die Müllabfuhr den Weg des Abfalls aus jener Annahmestelle. Mitarbeiter suchten nach den Worten von Toscano den Inhalt eines Müllfahrzeugs in einer Sortieranlage stundenlang durch. Gegen 5.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter den Millionenschein schließlich unversehrt in einem aufgerissenen Müllsack zwischen zahlreichen beschädigten Spielscheinen. „Diese Geschichte hat etwas Wunderbares an sich“, sagte Toscano Ansa.