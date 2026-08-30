Eine 31-Jährige wird nachts mit einem Messer angegriffen - und stirbt im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Tatverdächtig ist ein junger Mann.

Ein Polizei-Blaulicht ist vor dem Bahnhofgebäude in der oberbayerischen Stadt Rosenheim zu sehen. Peter Kneffel/dpa

Eine Frau ist in der Nacht am Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 31-jährige Britin wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Derzeit sei unklar, ob die Frau und der Mann sich gekannt hätten. Ebenso sei unbekannt, was die Frau in Bayern gemacht habe.

Tötungsdelikt am Bahnhof Rosenheim: Polizei sucht Zeugen

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Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat. Dafür sucht sie nach Zeugen, die einen Streit in der Nacht gegen 0.50 Uhr oder früher am Bahnhof in Rosenheim beobachtet haben.

Der Bahnhof in der oberbayerischen Stadt Rosenheim. Peter Kneffel/dpa

Der Zugverkehr war durch die Tat nicht wesentlich beeinträchtigt, wie ein Sprecher mitteilte. Die letzten Züge führen in Rosenheim um 0.40 Uhr und die Arbeit der Spurensicherung sei bereits beendet gewesen, als die ersten Züge am frühen Morgen wieder gefahren seien.

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Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußert Betroffenheit: „Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen und Freunden der jungen Frau“. Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, die zusammen mit der Bundespolizei vor Ort waren, müssten die Bilder der Nacht zunächst verarbeiten. (dpa)