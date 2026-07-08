Nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten und einer Festnahme an einem Gymnasium in Oberbayern deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin.

USK-Beamte der bayerischen Polizei sichern das Gelände des Welfen-Gymnasiums in Oberbayern. picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer möglichen Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind nach Angaben der Polizei mindestens zwei Mädchen schwer verletzt worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist und welche Fragen noch offen bleiben.

Klar ist, dass am Welfen-Gymnasium in Schongau nach Angaben der Polizei einen Vorfall gegeben hat, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach dem Vorfall deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin.

Der mutmaßliche Täter ist nach dem Vorfall festgenommen worden. Er ist nach Angaben einer Polizeisprecherin 16 Jahre alt. Einen weiteren Täter gibt es nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach derzeitigem Stand nicht. Zeitweise habe es entsprechende Gerüchte gegeben, sagte Herrmann. Dafür gebe es jedoch keine belastbaren Hinweise.

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Täter mit Schusswaffe und Messer bewaffnet

Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter mit einem Messer und auch einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein, so der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Zunächst wurde jedoch keine Schusswaffe gefunden, wohl aber Munition.

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Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Katastrophenschutz stehen vor dem Welfen-Gymnasium. Nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten und einer Festnahme an dem Gymnasium in Oberbayern deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin. picture alliance/dpa | Lennart Preiss

Laut einer Polizeisprecherin wurden mindestens zwei Mädchen schwer verletzt. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Laut einem Polizeisprecher sind sie außer Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um Schülerinnen des Gymnasiums.

Sechs Rettungshubschrauber im Einsatz

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Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Gymnasium im Einsatz sei. Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden.

Laut einem Sprecher der ADAC-Luftrettung sind insgesamt sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, vier davon vom ADAC. Einer der vier ADAC-Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Fragen zu Motiv und weiteren Verletzten ungeklärt

Ob es neben den zwei schwer verletzten Mädchen weitere Verletzte gibt, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sprach zunächst von einer einstelligen Zahl.

Weitere Angaben zum festgenommenen 16-Jährigen machte die Polizei bislang nicht. Offen bleibt etwa, aus welchem Motiv der mutmaßliche Täter handelte und ob er selbst Schüler an dem Gymnasium ist.

Unklar ist, wie sich der Vorfall am Gymnasium genau abgespielt hat.

Anlaufstelle für Angehörige im Feuerwehrhaus eingerichtet

Das Welfen-Gymnasium liegt in Schongau, eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. Die Schule liegt nur wenige Hundert Meter von Altstadt und Lech entfernt.

Laut Internetseite werden am Welfen-Gymnasium etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es auch eine Grund-, Mittel- und Realschule.

Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet. (dpa/mp)