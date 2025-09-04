mopo plus logo
Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist tot.

Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist tot. Foto: Claudio Onorati/ANSA/dpa

Modedesigner Giorgio Armani ist tot

Die Modewelt trauert: Der ikonische Designer Giorgio Armani ist am 4. September 2025 im Alter von 91 Jahren verstorben. Armani ist laut einer Mitteilung des Modehauses zu Hause gestorben. Er gilt als einer der legendärsten Modemacher des 20. Jahrhunderts.

Armani, der als prägende Figur der modernen italienischen Mode galt, brachte mit seinen unstrukturierten, eleganten Looks eine neue Ära ins Design und baute ein milliardenschweres Modeimperium auf, das bis zuletzt Generationen begeisterte.

Mehr dazu in Kürze hier.

