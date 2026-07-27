Mitten auf der Autobahn löst sich ein Reifen von einem Auto und schlägt in die Windschutzscheibe eines anderen ein. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Mit im Auto sitzt seine Familie.

Ein Mann ist auf der Autobahn 6 im baden-württembergischen Landkreis Heilbronn von einem Autoreifen getroffen und im Beisein seiner Familie schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Reifen am Sonntagmorgen in die Windschutzscheibe des Autos ein, mit dem der Mann mit seiner Partnerin und drei Kindern in Richtung Mannheim fuhr.

Der Reifen hatte sich demnach von einem Auto auf der Gegenfahrbahn gelöst, das mit einer Geschwindigkeit von rund 120 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen war.

Der 42-Jährige erlitt durch den Einschlag den Angaben nach schwerste Kopfverletzungen. Die Partnerin und die Kinder im Alter von drei bis neun Jahren seien leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Autos, von dem sich der Reifen gelöst hatte, sei unverletzt geblieben. (dpa/mp)