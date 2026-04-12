Aus Sorge um Kuchen „die Grenzen der Physik ausgetestet“: Polizei stoppt Raserin

Eine Raserin ist auf einer Landstraße gestoppt worden – und hat der Polizei eine verblüffende Begründung gegeben: Sie habe Angst um ihren Kuchen im Ofen gehabt! Die Ordnungshüter reagierten beherzt.

Kurz vor dem orthodoxen Osterfest hat eine Frau in Rumänien ihr zu schnelles Fahren mit einem Osterkuchen im Backofen begründet. Mit Tempo 176 auf einer schmalen Landstraße im Südosten des Landes war sie laut Polizei viel zu schnell. Sie sei gestoppt worden und habe den Polizisten gesagt, sie müsse sich beeilen, weil sonst der Kuchen im Ofen verbrennen würde.

Polizei: Raserin hat „die Grenzen der Physik ausgetestet“

Die Fahrerin habe mit dieser Geschwindigkeit „die Grenzen der Physik ausgetestet“ und versucht, das mit einem „kulinarischen Drama“ zu rechtfertigen, teilte das zuständige Kreis-Polizeinspektorat Constanta auf Facebook mit. Es ging um den traditionellen Kuchen „Cozonac“, der in Rumänien zu Ostern aufgetischt wird. Es ist ein Hefekuchen mit Rosinen oder Nüssen.

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Die Frau muss nun eine Geldbuße in Höhe von mehr als 1800 Lei (umgerechnet rund 350 Euro) bezahlen. Dieser Betrag reiche für „20 fertig gebackene Cozonacs in Premium-Qualität“ aus, rechnete die Polizei vor. Ferner sei ihr für vier Monate der Führerschein entzogen worden, sodass sie jetzt „als Fußgängerin genug Zeit hat, alle Geheimnisse der Bäckerei zu erlernen“. (dpa)