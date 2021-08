Mit Schwan in der U-Bahn: Spektakuläre Rettungsaktion sorgt für Staunen bei Passanten

New York –

Spektakuläre Rettungsaktion: Eine New Yorkerin hat einen hilflosen Schwan durch halb New York ins Krankenhaus gebracht. Der Vogel litt an einer Bleivergiftung. Die Retterin transportierte das Tier zu Fuß, in der U-Bahn und im Auto.

Ariel-Cordova Rojas wollte eigentlich nur ihren dreißigsten Geburtstag feiern – in einem Naturschutzgebiet im New Yorker Stadtteil Queens. „Ich wollte eine schöne Fahrradtour machen“, schreibt die New Yorkerin auf ihrem Twitter-Account. Doch dann entdeckte sie den hilflosen Schwan, der weder laufen noch fliegen konnte, allein am Ufer im Gras. „Ich dachte mir nur: Mist. Ich hoffe, er ist nicht verletzt, denn ich bin alleine mit dem Rad unterwegs und nicht auf eine Rettungsaktion vorbereitet.“

New York: Junge Heldin bringt kranken Schwan durch halbe Stadt

Die 30-Jährige hat bereits Erfahrung bei der Rettung wilder Tiere: Wie die „New York Times“ berichtet, arbeitete sie fünf Jahre lang in der Tierklinik einer Vogelschutzorganisation. Bilder aus dieser Zeit findet man auch auf ihrem Instagram-Account. „Ich habe mich dann entschieden, den Schwan zur Wildtierklinik zu bringen. Nicht mit dem Rad natürlich, sondern zu Fuß“, berichtet Rojas weiter auf Twitter.

Das könnte Sie auch interessieren: Tierische Rettung auf der Alster: Schwan in großer Not – Angelhaken verschluckt!

Nachdem Anrufe bei Tierrettungsdiensten und den Parkwärtern keine schnelle Hilfe versprachen, wickelte die Retterin das acht Kilogramm schwere Tier kurzerhand in ihre Jacke und trug es die fast zwei Kilometer zum Eingang des Naturschutzgebietes.

30-Jährige durchquert halb New York mit Acht-Kilo-Vogel

„Die Wanderung dauerte eine halbe Stunde. Ein paar Leute sind stehen geblieben und wollten Bilder machen – was gut war, denn Selfies schießen ist schwer, wenn man einen Schwan auf dem Arm hat. Ab und zu setzte ich den Schwan ab, um uns eine Pause zu gönnen.“

Am Eingang des Parks traf Rojas dann auf ein hilfsbereites Pärchen, das die beiden mit ihrem Auto zur nächsten U-Bahn-Station brachte. Von dort aus ging es zum Stadtteil Brooklyn, wo ein Mitarbeiter des „Wild Bird Fund“ die 30-Jährige und ihren Schwan abholte und zur Klinik brachte.

Diese New Yorkerin zeigt vollen Einsatz bei Rettung eines vergifteten Schwans

Der Schwan heiße Bae, erholt sich gut und hat sich bereits mit einem Artgenossen in der Klinik angefreundet, berichtete Rojas der Nachrichtenagentur AP. Es könne allerdings noch bis zu zwei Monate dauern, bis Bae in das Naturschutzgebiet zurückkehren kann.

„Die Wildtiere sind ebenso New Yorker wie wir, und es ist unsere Pflicht, uns gegenseitig zu beschützen“, sagte Cordova-Rojas.