Mit Messer und Kettensäge: Tiktoker soll Mädchen erstochen und zerstückelt haben

Immer mehr Details von den Vorwürfen gegen den US-Musiker D4vd wegen Mordes an einer 14-Jährigen werden bekannt. Die Staatsanwaltschaft schildert einen grausigen Vorgang – mit Messer und Kettensäge.

Eine Woche nach der Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles grausige Details zu den Vorwürfen gegen den 21-Jährigen bekanntgegeben. Der Sänger soll ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben.

Schwere Vorwürfe gegen D4vd

In dem neunseitigen Dokument der Anklage wird beschrieben, dass der Musiker mit dem bürgerlichen Namen David Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als es 13 Jahre alt war. Am Tag, bevor die 14-Jährige im April 2025 verschwand, hätten sie einen Streit gehabt – der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.

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Er habe daraufhin beschlossen, sie „zum Schweigen zu bringen“, und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft weiter aus. Unter einem falschen Namen habe er online zwei Kettensägen und andere Hilfsmittel bestellt und die Leiche zerstückelt.

Leichenteile auf Abschlepphof entdeckt

Im vorigen September stießen Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, auf die Leichenteile in schwarzen Säcken. Sie waren stark verwest und dürften bereits mehr als vier Monate lang in dem Fahrzeug gelegen haben.

Burke war am 16. April festgenommen worden. Auf die Anklage in drei Punkten plädierte er auf nicht schuldig. Die Beweismittel würden zeigen, dass er nicht der Mörder sei und er nicht ihren Tod herbeiführte, hieß es in der Erklärung seiner Anwälte.

Die nächste Gerichtsanhörung wurde nun für Ende Mai angesetzt. Ein Richter muss danach entscheiden, ob genügend Beweise für einen Prozess vorliegen.

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D4vd wurde mit den auf Tiktok viral gegangenen Songs „Romantic Homicide” (deutsch: Romantisches Tötungsdelikt) und „Here with Me”, die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel „Fortnite”. (dpa/mp)