Mit Handy gefilmt: Jugendliche schlagen Obdachlosen zusammen

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen im sächsischen Torgau laufen Ermittlungen gegen acht Jugendliche. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Tat wurde offenbar mit Handys gefilmt.

Mehrere Jugendliche sollen in Torgau bei Leipzig einen Obdachlosen angegriffen und verletzt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ermittelt sie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen sieben männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ über den Fall berichtet.

Der Übergriff auf den obdachlosen und geistig beeinträchtigten 37-Jährigen ereignete sich bereits Ende April auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in der Stadt. Der Angegriffene habe zahlreiche Verletzungen erlitten, konnte aber noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittler bestätigten auch, dass die Tat auf Video festgehalten worden ist. Medienberichten zufolge hatten die Jugendlichen ihre Tat mit dem Smartphone selbst gefilmt. Zwei der Jugendlichen, ein 14- und ein 17-Jähriger, seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft aktuell in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Regis-Breitingen. Die Tat im Vorfeld des „Inklusionstags“ hatte für Bestürzung in der nordsächsischen Kleinstadt gesorgt.

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Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft aufgrund laufender Ermittlungen nicht. Die Beschuldigten hätten am Ende selbst von ihrem Opfer abgelassen, so die Staatsanwaltschaft. (dpa/mp)