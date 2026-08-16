Mit Blitzern und Laser: So nehmen Gemeinden rasende Radfahrer ins Visier

Laser, Lichtschranken und direkte Kontrollen: Doch die technischen Hürden für die Messung von Temposündern unter Radfahrern sind hoch.

Geschwindigkeitsmessung mit einer Radarpistole in München. IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Drastische Maßnahmen nach drastischen Ereignissen: Nach einem tödlichen Unfall in dem Naturschutzgebiet Geltinger Birk (Schleswig-Holstein) stellten Verantwortliche der Ostsee-Region einen Blitzer speziell für Zweiräder auf, um Fahrradfahrer auf die Risiken des schnellen Fahrens hinzuweisen. Die Aktion sorgt für Aufsehen. Radler geraten aber immer häufiger ins Visier von Tempomessungen.

Mit 59 km/h durch die Tempo-30-Zone an der Schule

Im März 2026 geriet ein Radfahrer in Nachrodt-Wiblingwerde (Sauerland) in die Schlagzeilen.

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Die Polizei Iserlohn führte eine reguläre Radarkontrolle mittels eines mobilen Blitzers auf der L692 durch. Die Messstelle befand sich in einer Tempo-30-Zone direkt im Umfeld einer Schule, einer Sporthalle und eines Schwimmbads.

Ein Rennradfahrer wurde mit stolzen 59 km/h erfasst. Er war damit an diesem Tag der zweitschnellste gemessene Fahrer auf diesem Streckenabschnitt.

Rein rechtlich hätte dieser Verstoß ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt zur Folge gehabt. Da das Radarfoto mangels Kennzeichen jedoch keine Halterfeststellung erlaubte und vor Ort keine Anhalte-Streife stand, blieb der Vorfall für den Fahrer sanktionsfrei. Die Polizei nutzte den Fall jedoch für eine bundesweit beachtete Social-Media-Warnung, um auf die Unfallgefahr für Schulkinder hinzuweisen.

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Lichtschranken gegen Rennrad-Rowdys geplant

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Ein Beispiel für den Versuch, Infrastruktur gegen rasende Radler aufzubauen, liefert eine Gemeinde in Bayern.

Im oberbayerischen Oberhaching (Landkreis München) kam es auf abschüssigen Strecken im Isartal immer wieder zu massiven Konflikten und Beinahe-Unfällen zwischen Fußgängern, Familien und stark beschleunigenden Rennradgruppen.

Der dortige Bürgermeister trieb Pläne voran, eine spezielle Lichtschrankenmessung an den Hotspots zu installieren. Da herkömmliche Blitzer bei Fahrrädern nicht funktionieren, ist der Plan, durch eine Kombination aus Messung und direkter digitaler Rückmeldung (oder gezieltem Abfangen durch die Polizei) Fahrer aufzuklären.

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Großflächige Fahrrad-Kontrollwochen in München

Die bayerische Landeshauptstadt gilt als Vorreiter bei der direkten, persönlichen Überwachung des Radverkehrs.

Das Polizeipräsidium München führt regelmäßig großangelegte Zweirad-Kontrollwochen durch, unter anderem an neuralgischen Punkten wie der Kreilerstraße in Berg am Laim.

Statt automatischer Radarsäulen postieren sich Polizeibeamte mit Laser-Handmessgeräten (Laserpistolen) an unübersichtlichen Ecken, in Fußgängerzonen oder an Gefällestrecken.

Sobald ein Radler das Tempolimit (z.B. Schrittgeschwindigkeit in der Fußgängerzone) deutlich überschreitet, wird er sofort von den Beamten aus dem Verkehr gewinkt. Die Personalien werden direkt vor Ort aufgenommen, wodurch das Bußgeld rechtssicher vollstreckt wird.

Präventive „Smiley-Blitzer“ in verkehrsberuhigten Zonen

In vielen deutschen Städten (z. B. in Fahrradstraßen im Ruhrgebiet oder in Freiburg) setzt man auf die Psychologie statt auf Strafzettel.