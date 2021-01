Mit aufgeschnittenem Hals: Frauenleiche auf Parkplatz entdeckt – Freund festgenommen

Hamm -

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert Hamm (NRW): Die Leiche einer 22-jährigen Frau ist dort auf einem Parkplatz gefunden worden. Tatverdächtig ist ihr Freund.

Eine 22 Jahre alte schwangere Frau aus dem westfälischen Hamm ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Tatverdächtig ist ein 23-Jähriger aus Bergkamen, der laut Staatsanwaltschaft mit der Frau liiert war. Die Leiche war am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Hammer Innenstadt gefunden worden. Todesursache sei Verbluten durch massive Schnittverletzungen im Halsbereich, sagte der Dortmunder Staatsanwalt Felix Giesenregen. Ein Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen Totschlags.

Als Polizisten am Fundort der Leiche eintrafen, habe der Mann angegeben, dass er seine Freundin umgebracht habe, sagte Giesenregen. Danach habe er keine weiteren Angaben gemacht. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Auch die Tatwaffe sei bislang nicht gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Messer handelt.



Kriminaltechniker untersuchen den Fundort der Leiche. Lothar Zimmermann/dpa Foto:

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der 23-Jährige Alkohol oder Drogen zu sich genommen habe. Ihm sei daher eine Blutprobe entnommen worden. Laut Giesenregen lebten die beiden nicht zusammen. Die Ermittler wollen jetzt die Angehörigen vernehmen, um die Hintergründe zu erhellen. Auch Mobiltelefone sollen ausgewertet werden. (wb/dpa)