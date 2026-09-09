„Miss Austria“ stirbt mit nur 22 Jahren

Lucia Sisic hatte seit ihrer Geburt mit einem Herzklappenfehler zu kämpfen. Nun ist die amtierende „Miss Austria“ im Alter von nur 22 Jahren gestorben.

Lucia Sisic ist tot. Die amtierende „Miss Austria“ starb Anfang September im Alter von 22 Jahren. Das berichten österreichische Medien. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Sisic lebte seit ihrer Geburt mit einem Herzklappenfehler und musste im Laufe ihres Lebens sieben Herzoperationen überstehen. Erst wenige Monate vor ihrem Tod hatte sie sich erneut einem Eingriff unterzogen.

2024 wurde die Wienerin zunächst zur „Miss Vienna“ und anschließend zur „Miss Austria“ gewählt. Da der Wettbewerb wegen fehlender Sponsoren 2025 und 2026 nicht ausgetragen wurde, blieb Sisic bis zuletzt amtierende Titelträgerin. Die Organisation Mission Austria würdigte sie als „wunderbare junge Frau“. (rei)