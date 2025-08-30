Minister bestätigt Haartransplantation: „Umverteilung von hinten nach vorn“

Beim Sommerfest der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag sorgte Schneiders veränderte Frisur für Gesprächsstoff. Nun sagt er: „Es ist eine Umverteilung von hinten nach vorn während meines Urlaubs.”

Neue Haarpracht für Bundesumweltminister Carsten Schneider: Der SPD-Politiker hat sich einer Haartransplantation unterzogen. Das bestätigte der aus Erfurt stammende Schneider den Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Es ist eine Umverteilung von hinten nach vorn während meines Urlaubs. Hoffentlich wird es noch eine Frisur”, sagte Schneider.

Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung war beim Sommerfest der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag am Mittwoch mit deutlich veränderter Haarpracht aufgefallen. Wo und wann genau der Minister den Eingriff durchführen ließ, teilte er nicht mit.

Der Erfolg der Behandlung werde sich erst in einiger Zeit zeigen, da der Wachstumsprozess nach einer solchen Transplantation Geduld erfordere. (dpa)