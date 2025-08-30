mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Carsten Schneider (SPD), Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) – hier noch vor seiner Behandlung – bestätigte, dass er sich einer Haartransplantation unterzogen hat. Foto: Marcus Brandt/dpa

  • Berlin/Erfurt

Minister bestätigt Haartransplantation: „Umverteilung von hinten nach vorn“

kommentar icon
arrow down

Beim Sommerfest der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag sorgte Schneiders veränderte Frisur für Gesprächsstoff. Nun sagt er: „Es ist eine Umverteilung von hinten nach vorn während meines Urlaubs.”

Neue Haarpracht für Bundesumweltminister Carsten Schneider: Der SPD-Politiker hat sich einer Haartransplantation unterzogen. Das bestätigte der aus Erfurt stammende Schneider den Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Es ist eine Umverteilung von hinten nach vorn während meines Urlaubs. Hoffentlich wird es noch eine Frisur”, sagte Schneider. 

Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung war beim Sommerfest der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag am Mittwoch mit deutlich veränderter Haarpracht aufgefallen. Wo und wann genau der Minister den Eingriff durchführen ließ, teilte er nicht mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Vom Flüchtling zum Friseurmeister: So hat Faik Mahmud (33) seinen Traum verwirklicht

Der Erfolg der Behandlung werde sich erst in einiger Zeit zeigen, da der Wachstumsprozess nach einer solchen Transplantation Geduld erfordere. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test