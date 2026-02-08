Millionen Zigaretten: Illegale Fabrik aufgeflogen – vier Festnahmen

In Sachsen-Anhalt ist eine illegale Zigarettenfabrik aufgeflogen – mit mehr als 30 Millionen unversteuerten Zigaretten. Kurz zuvor hatte der Zoll bereits einen Lastwagen mit Millionen von Zigaretten beschlagnahmt. Es gab erste Festnahmen.

Nach der Entdeckung einer illegal betriebenen Zigarettenfabrik in einer Halle in Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt läuft die Spurensicherung. Es sei ein vergleichsweise großer Tatort, daher dürften Spurensicherung und Abtransport das ganze Wochenende dauern, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hannover. Es gab vier vorläufige Festnahmen. Details zu Alter und Geschlecht der Verdächtigen wurden zunächst nicht genannt.

Steuerschaden von mehr als acht Millionen Euro

In dem Ort war eine komplette Produktionsanlage aufgeflogen, mehr als 30 Millionen unversteuerte Zigaretten, mehrere Tonnen Tabak sowie Vormaterialien wie Filter und Verpackungen wurden beschlagnahmt. Beim Abtransport der vielen Beweismittel und der Zigaretten unterstützt den Angaben zufolge das Technische Hilfswerk. Die Zollbeamten hätten die Zigaretten auf etwa 80 bis 90 gestapelten Euro-Paletten gefunden, sagte der Sprecher.

Vor dem Zugriff am Freitag hatten Zollbeamte des Hauptzollamts Bielefeld auf der Autobahn 2 bei Auetal in Niedersachsen einen Lastwagen kontrolliert. Dabei wurden bereits rund zwölf Millionen Zigaretten beschlagnahmt. Der Steuerschaden durch die – mutmaßlich gefälschten – Zigaretten liegt den Angaben zufolge bei mehr als acht Millionen Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt und dauern an. In Bielefeld sitzt die Schwerpunktabteilung für besonders umfangreiche Wirtschaftsstrafsachen und herausgehobene Verfahren der organisierten Kriminalität. (dpa/mp)