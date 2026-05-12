Millionen sahen ihm beim Leiden zu: Das steckt hinter Arda Saatçis Mega-Run

600 Kilometer in 96 Stunden – das hat Läufer Arda Saatçi zwar nicht geschafft. Im Ziel in Los Angeles ist er nun aber trotzdem angekommen und löste damit auch ein Muttertagsversprechen ein.

Mehr als fünf Tage hat es am Ende gedauert: Der Berliner Läufer Arda Saatçi ist nach mehr als 600 Kilometern, 123 Stunden und 21 Minuten in seinem Ziel im US-Bundesstaat Kalifornien angekommen. Der 28-Jährige erreichte am Sonntag um 14.30 Uhr (Ortszeit) den Santa Monica Pier nahe Los Angeles, wie aus einem Livestream hervorging. Sein ambitioniertes Ziel, bei seinem Lauf in den USA 600 Kilometer in nur 96 Stunden zurückzulegen, verpasste der Extremsportler.

Täglich grüßt der Marathon: Das Trainingspensum des Extremsportlers

Saatçi musste den Strapazen sichtbar Tribut zollen. Schoss der Puls in die Höhe, ging er zwischendrin einige Minuten, bevor er wieder zum schnelleren Laufen ansetzte. Kurz vor dem Ziel lief der Läufer teilweise noch eine beeindruckende Geschwindigkeit von etwa sechs Minuten pro Kilometer. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit lag am Ende bei mehr als 12 Minuten pro Kilometer. Am Wegesrand tauchten immer wieder Fans auf, die ihm Mut zusprachen. Einige begleiteten den Berliner auch bei seinem Lauf.

Saatçi bezeichnet sich selbst als „Cyborg“ und absolviert nach eigenen Angaben regelmäßig extreme Trainingseinheiten. Demnach läuft er häufig 30 bis 50 Kilometer pro Tag und kombiniert dies mit Krafttraining. Für den Lauf durch Kalifornien soll er laut „Bild“ acht Paar Laufschuhe genutzt haben, da seine Füße während der Belastung stark anschwollen.

Cyborg mit Herz: Zum Muttertag ging es mit Mama zur Eisdiele

In einem Post auf Instagram hatte Saatçi angekündigt, dass er in Badwater Basin im Death Valley in Kalifornien starte. Nach Ablauf der 96 Stunden am Samstag – in denen er gut 458 Kilometer zurückgelegt hatte – zeigte er sich enttäuscht und zugleich kämpferisch: Im Gehen hatte er angekündigt, die Sache zu Ende zu bringen, egal wie. Im Ziel erwarte ihn seine Mutter, sagte er. Er habe ihr versprochen, mit ihr am Muttertag ein Eis essen zu gehen. „Das Versprechen werde ich auch halten.“ Wie aus dem Livestream hervorging, war die Strecke wegen Umwegen am Ende 604,5 Kilometer lang.

Arda Saatçi startete seinen Extremlauf im Death Valley – dem heißesten und trockensten Ort Nordamerikas. picture alliance / Anadolu | Tayfun Coskun Arda Saatçi startete seinen Extremlauf im Death Valley – dem heißesten und trockensten Ort Nordamerikas.

Den Lauf des 28-Jährigen schauten sich via Stream Hunderttausende Menschen live an. Sie feuerten ihn an und fieberten mit dem Athleten mit. Dem Extremsportler folgen allein auf YouTube rund 1,5 Millionen Menschen, auf Instagram hat er rund zwei Millionen Follower.

Entourage unterstütze Saatçi

Wie die „Bild“ weiter berichtet, wuchs Saatçi in Berlin-Lichterfelde und Charlottenburg auf und studierte später BWL. Vor seiner Karriere als Content Creator soll er demnach zeitweise in der Immobilienbranche gearbeitet haben. Durch die 600-Kilometer-Challenge habe der Berliner seine Reichweite in sozialen Netzwerken zuletzt massiv gesteigert.

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Bei dem Lauf des jungen Berliners wirkte ein riesiges Team mit. Läufer wechselten sich im Schichtdienst ab und filmten Saatçi über die gesamte Distanz. Ein Physiotherapeut kümmerte sich um den geschundenen Körper Saatçis. Freunde und Bekannte leisteten moralischen Beistand. Vor dem Lauf hatte sich der Extremsportler mit einer riesigen Menge an Lebensmitteln eingedeckt. Neben Schlafmangel und den körperlichen Schmerzen machte dem Läufer vor allem die Hitze entlang der Laufstrecke zu schaffen. Am 15. Mai wird Saatçi in seiner Heimat Berlin erwartet.