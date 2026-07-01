Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ingersheim ermittelt die Polizei. Ein Streit unter Mietern soll vorausgegangen sein. Ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort.

Eskalierte da ein Streit unter Mietern? In Ingersheim nahe Ludwigsburg in der Region Stuttgart soll ein verärgerter Mieter ein Feuer in einem Mehrparteienhaus mit Brandsätzen ausgelöst haben. Es soll nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch damit gedroht worden sein, Sprengsätze in dem Haus zu zünden.

Grund für die Eskalation sei ein Streit unter den Mietern gewesen. Die Polizei äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm laut einem Sprecher Kontakt zu dem Mann im Gebäude auf. Dieser habe das Haus schließlich freiwillig verlassen. Die Polizei habe ihn festgenommen.

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Gebäude evakuiert, vier Menschen verletzt

Details zu dem Verdächtigen und den weiteren Umständen nannte der Sprecher zunächst nicht. Er kündigte weitere Informationen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn für den Donnerstag an. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ über die Festnahme berichtet.

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Das Feuer hatte am Mittag im Ortsteil Kleiningersheim den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt. Er brannte komplett aus. Rauchschwaden standen in der Straße, die von der Polizei gesperrt und gesichert wurde. Laut Polizei wurde mindestens ein Mensch verletzt.

Im Zuge des Brandes habe es eine Verpuffung im Wohnhaus gegeben, hieß es. Aus Sicherheitsgründen seien mehrere umliegende Gebäude in der engen Straße geräumt worden. Es sei wichtig für Anwohner, den Bereich des Einsatzes zu verlassen. Am Abend sagte der Polizeisprecher, es bestehe keine Gefahr mehr.

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Brandwache über Nacht

Weil es am Dachstuhl aber wieder angefangen habe zu qualmen, stelle die Feuerwehr über Nacht eine Brandwache. Am Donnerstag solle dann die Spurensicherung noch einmal im Einsatz sein. Zudem werde voraussichtlich ein Statiker prüfen müssen, ob die Stabilität des Wohnhauses beeinträchtigt sei.

Kleiningersheim ist neben Großingersheim der zweite Ortsteil der 6.400-Einwohner-Gemeinde Ingersheim. Die beiden Ortsteile liegen knapp drei Kilometer voneinander entfernt. In Kleiningersheim leben rund 1.500 Menschen. (dpa)



