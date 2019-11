Michail Kalaschnikow: Seine Erfindung hat die Welt verändert, nur nicht zum Guten

Michail Kalaschnikow im Jahr 2002 stolz mit seiner Erfindung. picture alliance/dpa Foto:

Seine Erfindung hat die Welt verändert. Nur nicht zum Guten. Das AK-47: Kein Sturmgewehr ist weiter verbreitet (mindestens 100 Millionen Exemplare sollen weltweit im Einsatz sein), keines wird derart glorifiziert, mit keinem anderen wurden mehr Menschenleben ausgelöscht.



Michail Kalaschnikow hat sämtliche großen Kriege seit 1945 am Laufen gehalten. Auch an der Deutsch-Deutschen Grenze wurde mit Kalaschnikows gefeuert. Der Erfinder würde am Sonntag 100. Sein Name ist auf ewig verknüpft mit dem Tod.

Kalaschnikows Familie wurde deportiert

Michail Timofejewitsch Kalaschnikow (geboren am 10. November 1919) wird allerdings nur zufällig zum Waffenkonstrukteur. Mit 19 wird er 1938 zum Militär eingezogen. Ein armer Kerl, ein Bauernjunge.



Stalin hatte seine Familie 1932 deportieren lassen, der Vater war im Arbeitslager an Erschöpfung gestorben. Für Stalin muss auch der Sohn nun bluten. 1941 trifft ihn eine Kugel der deutschen Truppen. Im Lazarett hört er, wie sich Soldaten über die russischen Waffen beschweren.



Er fasst einen Entschluss: „Ich musste eine bessere Waffe bauen. Ich musste meinen Kameraden da draußen helfen“, sagt er. „Wenn die Deutschen nicht gewesen wären, wäre ich kein Waffenkonstrukteur geworden.“



Kalaschnikow beeindruckt Waffenexperten der Roten Armee

Kalaschnikow probiert, schraubt, tüftelt. Seine Bastelei (acht Teile, alles aus leichtem und billigem Blech) haut Waffenexperten der Roten Armee um. Die Waffe trotzt jedem Klima, ist unkaputtbar, leicht zu reinigen und zusammenzubauen, schießt genau. 1947 startet die Serienfertigung des AK 47.



Achtmal gezielter können Soldaten mit ihr schießen. Kalaschnikow steigt zum führenden Waffenkonstrukteur der UdSSR auf. Er bekommt den Orden für hervorragende Dienste fürs Vaterland, wird zum Generalmajor ernannt.



AK-47 für zehn Dollar auf dem Schwarzmarkt

Nur eines wird er nicht: reich. Die Lizenzen hat er an den Staat verkauft. Heute bekommt man eine AK-47 auf dem Schwarzmarkt schon für 10 US-Dollar (etwas mehr als 9 Euro). Kalaschnikows Erfindung hat die Welt überschwemmt, nicht nur Originale sind im Umlauf, auch unzählige Kopien.



Es war die Standardwaffe der Ostblockstaaten – die sie in Länder der Dritten Welt exportierten, gerne an beide Seiten in einem Konflikt, damit die Nachfrage immer hoch bleibt. Selbst Kinder können mit ihr drauflosballern, jetzt können auch die ärmsten Zivilisten mittöten.



AK-47 auf der Flagge von Mosambik

Die Waffe ziert sogar die Nationalflaggen des afrikanischen Staates Mosambik. Kalaschnikows Erfindung ist Kult, ein tödlicher Kult. Und der Erfinder? War lange stolz auf sein Machwerk – und dann bereute er, mit 93. Anlässlich einer UNO-Konferenz zum Thema Kleinwaffen sagte er: „Ich bin bestürzt, dass gerade meine Gewehre überall auf der Welt so viel Unheil anrichten“.



Er bittet das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen-Kirche um Absolution. „Mein Herz schmerzt unerträglich, denn in mir brennt eine unlösbare Frage: Trage ich nicht Mitschuld am Tod vieler Menschen?“



Er bekommt die Absolution, er sei schließlich nicht Schuld daran, wie seine Erfindung später, nachdem die Nazis besiegt waren, genutzt wurde. Ein Jahr später stirbt Kalaschnikow. Seine Erfindung und sein Name leben weiter. Eine Erfindung, die vielleicht nie hätte gemacht werden sollen. Und ein Name, der auf ewig für den Tod stehen wird.



So wie die Namen dieser Herren...

Herr „Guillotine“

Der französische Arzt Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814) erfand das Fallbeil Guillotine während der Französischen Revolution – um die vielen Todesurteile, die vollstreckt wurden, „humaner“ zu gestalten. Adelige waren zuvor mit dem Schwert geköpft, gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.

Herr Colt

Der Urvater der Waffen: 1836 meldet Samuel Colt (1814-1862) erstmals das Patent für eine funktionierende Feuerwaffe mit Drehzylinder (Revolver) an. Legendär: der „Peacemaker“ (Friedensmacher) von Colt (die Knarre des Wilden Westens). Die Firma führte als erste die industrielle Massenproduktion von Waffen ein. Colt erfand zudem Seeminen zum Schiffeversenken.

Herr Remington

Sein Unternehmen ist das älteste der USA, das ohne Unterbrechung seit 1816 Waffen herstellt: Eliphalet Remington (1793-1861). Er glaubte, eine bessere Waffe bauen zu können, als jede bis dato erhältliche. Er konstruierte ein Gewehr per Hand, es schlug ein wie eine Bombe. Seine Handfeuerwaffen wurden in den USA zur Legende.



Herr „Uzi“

Gotthard Glas (geboren im Jahr 1923 in Weimar) emigrierte 1933 nach Großbritannien und dann nach Palästina, gab sich den hebräischen Namen Uziel Gal und wanderte 1943 ins Gefängnis – wegen illegalen Waffenbesitzes. Nach seiner Entlassung konstruierte er die bis heute in Israel produzierte Maschinenpistole „Uzi“. Er starb 2002.



Herr Molotow

Der Wurfbrandsatz Molotowcocktail wurde nicht vom Sowjet-Regierungschef Wjatscheslaw Molotow (1890-1986) erfunden. Den Namen verpassten ihm Finnen im Zweiten Weltkrieg. Sie nannten russische Bomben „Molotows Brotkörbe“. Die Brandsätze zur Vergeltung waren das „passende Getränk“.