Eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am frühen Morgen in der Altstadt über den Theaterplatz.

Eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt in der Altstadt über den Theaterplatz. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

  • Dresden

Messerattacke in der Straßenbahn: Jetzt mischt sich die US-Botschaft ein

Ein junger US-Amerikaner versucht, Frauen in einer Straßenbahn zu schützen. Daraufhin wird er laut Polizei von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Die US-Botschaft verurteilt die Attacke.

Nach der Messerattacke in einer Dresdner Straßenbahn fordert die US-amerikanische Botschaft in Berlin ein schnelles und entschiedenes Vorgehen gegen die Täter. „Wir drängen die deutschen Behörden dazu, die Täter schnell zur Rechenschaft zu ziehen und sie im gesetzlich höchstmöglichen Maß zu bestrafen“, heißt es in einer über die Plattform X verbreiteten Stellungnahme. 

US-Botschaft verurteilt Messerattacke

Man verurteile die brutale Attacke auf einen amerikanischen Bürger scharf. „Während er mutig eingriff, um eine Mitreisende zu beschützen, wurde er bösartig angegriffen“, schreibt die US-Botschaft.

In der Nacht zum Sonntag hatte ein bisher unbekannter Täter mit einem Messer den 20 Jahre alten US-Amerikaner angegriffen. Nach Polizeiangaben soll der 20-Jährige zuvor eingegriffen haben, als zwei Männer in einer Straßenbahn junge Frauen belästigten. 

Haupttäter flüchtig, Fahndung läuft weiter

Die beiden Männer flüchteten, ein Tatverdächtiger (21) wurde wenig später gefasst. Die Staatsanwaltschaft setzte ihn dann aber wieder auf freien Fuß, weil nach Angabe der Behörde zum damaligen Zeitpunkt keine Haftgründe vorlagen. Nun soll er doch maßgeblich an der Messerattacke auf einen jungen Amerikaner in Dresden beteiligt gewesen sein. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden soll der Syrer den 20 Jahre alten US-Bürger in einer Straßenbahn mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt haben. Dem Verdächtigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der US-Amerikaner hatte eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht erlitten und befindet sich weiter im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

