Messer-Angriff auf Barbesucher: Mehrere Verletzte, Fahndung nach bewaffnetem Täter

Schockierende Tat: Ein bewaffneter Mann hat Feiernde vor einer Bar in Bielefeld mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Mehrere Menschen sind verletzt, der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei warnt, er sei gefährlich.

Ein Mann soll in Bielefeld mindestens fünf Menschen mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Der Mann ist flüchtig, nach ihm wird seit Sonntagmorgen gesucht. Drei Opfer erlitten schwere Verletzungen und werden im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Angreifer wurde nach Polizeiangaben wohl im Gesicht verletzt.

Unbekannter Täter in der Nacht geflohen

Der Unbekannte soll gegen 4.20 Uhr in der Nacht zum Sonntag Feiernde vor einer Bar in der Innenstadt mit seiner Waffe angegriffen haben. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Opfern um sogenannte Problemfans aus der Fußball-Szene in Bielefeld. Sie sollen sich mit Schlägen gegen den Täter zur Wehr gesetzt haben. Dann floh der Mann. Bei der Spurensuche am Tatort stellten die Beamten mehrere Messer sicher.

Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden. Wer den Verdächtigen sehe, solle aber Abstand von ihm halten und den Notruf wählen. Der Mann sei vermutlich bewaffnet, warnte die Polizei.

Die Polizei schaltete am Mittag ein Zeugentelefon frei und bat darum, Videos oder Fotos von der Tat im Hinweisportal der nordrhein-westfälischen Polizei hochzuladen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. (dpa/mp)