Harald Schmidt, Fernsehmoderator und Entertainer. Foto: Oliver Berg/dpa

  • Köln

Merz top, Grüner punktet mit Adels-Schick: Harald Schmidt bewertet Politiker-Styles

Harald Schmidt (68) achtet sehr genau auf das modische Erscheinungsbild der Bundestagsabgeordneten. „Bundestagspräsidentin Klöckner ist die wahrscheinlich modebewussteste Frau im Deutschen Bundestag“, sagte der Entertainer und Schauspieler. „Der bestangezogene Mann ist meiner Meinung nach Konstantin von Notz. Da schlägt der Adel durch“.

Der Grünen-Politiker trage ein Einstecktuch von der Größe eines halben Geschirrtuchs, aber mit ähnlicher Lässigkeit wie King Charles. „Bei der AfD sitzen die Einstecktücher ein bisschen zu stramm, aber im Schnitt sind sie doch besser angezogen als die Linke.“ Bei der Linken gefalle ihm Jan van Aken: Dessen T-Shirt mit der Aufschrift „Tax the Rich“ (Besteuert die Reichen) sei fantastisch.

Bei Friedrich Merz sei ihm das Outfit aufgefallen, in dem dieser neulich aus dem Sommerurlaub in ein Münchner Fernsehstudio geeilt sei: „Jackett lässig über die Schulter gehängt und rechte Hand in der Hosentasche. Hat an den späten Heiko Maas erinnert.“ (dpa)

