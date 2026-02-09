mopo plus logo
Die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell

Die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell und ein Fahndungsfoto, mit dem die Familie der verschwundenen Madeleine McCann nach einer verdächtigen Frau sucht. Die Ähnlichkeit sorgt für Spekulationen im Internet. Foto: SCREENSHOT: SHZ

paidMerkwürdige Ähnlichkeit: Epstein-Dokumente befeuern Maddie-Verschwörungsmythos

Mit den neuen Epstein-Files bekommen alte Verschwörungsmythen neuen Auftrieb. Eine davon dreht sich um das Verschwinden von Madeleine McCann.

Ein Foto, das in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt Ghislaine Maxwell, Vertraute von Jeffrey Epstein. Daneben ist das Phantombild einer Frau zu sehen, nach der die Familie der verschwundenen Madeleine McCann noch immer sucht. Eine Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen.



