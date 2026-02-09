Mit den neuen Epstein-Files bekommen alte Verschwörungsmythen neuen Auftrieb. Eine davon dreht sich um das Verschwinden von Madeleine McCann.



Ein Foto, das in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt Ghislaine Maxwell, Vertraute von Jeffrey Epstein. Daneben ist das Phantombild einer Frau zu sehen, nach der die Familie der verschwundenen Madeleine McCann noch immer sucht. Eine Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen.







