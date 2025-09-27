Menschen wegen Gedränge teils in Panik: Oktoberfest wegen Überfüllung geschlossen

Zu viele Feiernde, kein Durchkommen: Das Oktoberfest platzte am Samstag aus allen Nähten. Was vor Ort passierte.

Das Münchner Oktoberfest ist am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Zum Tischwechsel um 17 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, dass nichts mehr vor und zurückging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa.

Oktoberfest: Besucher wählten den Notruf

Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. „Es waren einfach zu viele.“ Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht. Inzwischen sei die Situation wieder entspannter. „Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest“, teilte die Polizei auf X mit. (dpa/mp)