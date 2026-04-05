Menschen klettern auf bekannten Turm und werfen Steine auf Passanten – SEK-Einsatz

Drei junge Erwachsene klettern am Samstagabend auf den Dortmunder Kronenturm. Einer von ihnen trägt einen schusswaffenähnliche Gegenstand bei sich. Am Ende muss das SEK kommen.

Drei junge Erwachsene sind in Dortmund auf den 65 Meter hohen Kronenturm geklettert – und haben damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Passantinnen und Passanten hätten die zwischen 2006 und 2009 geborenen Personen am Samstagabend auf dem Gebäude entdeckt, sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Mittag.

Die drei – zwei Frauen und ein Mann – hätten Steine und eine Leiter von dem Turm heruntergeworfen. Einer von ihnen wurde demnach auch mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand beobachtet. Mitglieder eines hinzugezogenen Spezialeinsatzkommandos (SEK) hätten die Menschen nach mehreren Stunden davon überzeugen können, den Turm wieder zu verlassen. Dabei habe sich auch der schusswaffenähnliche Gegenstand als eine Spielzeugpistole aus Plastik entpuppt.

Hintergründe des SEK-Einsatzes am Kronenturm unklar

Warum die jungen Erwachsenen auf den Turm gestiegen waren, blieb unklar.

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Zwei von ihnen hatten dem Polizeisprecher zufolge bereits am Karfreitag einen SEK-Einsatz in Dortmund ausgelöst, bei dem sie auf einen Baukran geklettert waren. Alle drei seien psychisch auffällig. (dpa/mp)