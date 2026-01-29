„Mein wunderbarer, gnädiger, charmanter Präsident“: Rap-Queen kassiert Shitstorm

Nicki Minaj lässt keinen Zweifel daran, wer ihr Favorit ist: Bei einem Auftritt in Washington mit US-Präsident Donald Trump hielten die beiden Händchen – erkaufte sie sich ihr Aufenthaltsrecht?

Rapperin Nicki Minaj hat nach eigenen Angaben eine „Trump Gold Card“ erhalten. Die 43-Jährige veröffentlichte zunächst auf „X“ ein Foto der goldfarbenen Karte. Das Weiße Haus griff den Beitrag auf und verbreitete ihn weiter, verbunden mit einem Link zur Internetseite des Programms.

Mit der „Trump Gold Card“ können sich vermögende Ausländer gegen Zahlung von einer Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA sichern. Das System ähnelt der bekannten Green Card.

Auf Social Media: Einschleimen kann sie

In einem weiteren Beitrag bekannte sich die in Trinidad in der Karibik geborene Musikerin zu US-Präsident Donald Trump: Ihre Staatsbürgerschaftsunterlagen würden nun abschließend bearbeitet – „laut MEINEM wunderbaren, gnädigen, charmanten Präsidenten“, fügte sie auf „X“ hinzu.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Goldkarte hat sie nach eigener Darstellung kostenlos bekommen. Nach Angaben der US-Regierung zielt das Programm darauf ab, besonders qualifizierte und vorab überprüfte Arbeitskräfte für Unternehmen in den USA zu gewinnen. Die Karte selbst trägt neben Trumps Namen auch sein Konterfei neben der Freiheitsstatue.

Kritik in sozialen Medien

Minajs öffentliche Unterstützung für Trump stieß in den sozialen Medien auf Kritik. Während sich die Rapperin früher kritisch zu Trump äußerte – etwa 2018 zu dessen Migrationspolitik – trat sie zuletzt mehrfach als Unterstützerin des Präsidenten auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Trump und die ICE-Morde: Der verrückte König hat den Bogen überspannt

Am Mittwoch bezeichnete sie sich bei einer vom US-Finanzministerium organisierten Veranstaltung als „wahrscheinlich“ größten Fan des Republikaners. Bei der Veranstaltung sagte der US-Präsident, dass die Rapperin hunderttausende Dollar für „Trump Accounts“ für Neugeborene spenden werde. (dpa/mp)