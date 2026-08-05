Im berühmten Londoner Covent Garden werden mehrere Männer verletzt, eine Frau wird festgenommen. Am Tatort finden die Beamten laut Polizei eine Schere.

Nach einem Messerangriff in Covent Garden wurde eine 47-jährige tatverdächtige Frau festgenommen. picture alliance / PA Images | James Manning

Mitten im Zentrum Londons sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine 47-jährige Frau gilt als verdächtig und wurde festgenommen, wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden an der Endell Street im Stadtteil Camden.

Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden.

Vier Männer in London niedergestochen

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Am Tatort konnten die Beamten zudem eine Schere sicherstellen. Die Männer seien versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Ambulance Service der britischen Hauptstadt in einem X-Beitrag mit.

Die Einsatzkräfte wurden demnach bereits gegen Mittag zu dem Einsatzort gerufen, auch die Londoner Luftrettung sei alarmiert worden. Genauere Angaben zu den Hintergründen oder zur Schwere der Verletzungen machten die Einsatzkräfte zunächst nicht.

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Nach ersten Erkenntnissen wird jedoch angenommen, dass der Vorfall mit psychischen Problemen im Zusammenhang steht, wie die Polizei mitteilte. (dpa)