Mehr als jeder Fünfte über 70 hat Online-Dating genutzt

Online-Dating ist in der Gesellschaft weit verbreitet – allerdings nicht nur bei Jüngeren. Mehr als jeder Dritte zwischen 60 und 70 datet online. Eine Befragung ergab noch mehr Zahlen zum Thema.

21 Prozent der über 70-Jährigen haben laut einer Umfrage bereits Online-Dating ausprobiert. Bei den Menschen zwischen 60 und 70 Jahren sind es 35 Prozent, wie aus einer repräsentativen Befragung unter knapp 1.500 Internetnutzern durch den Branchenverband Bitkom hervorgeht.

Weit verbreiteter ist es bei Jüngeren: Bei den 16- bis 29-Jährigen hat eine Mehrheit von 60 Prozent bereits beim Online-Dating nach Zweisamkeit gesucht, auch bei den 30- bis 49-Jährigen war es mit 53 Prozent die Mehrheit. 33 Prozent sind es bei den 50- bis 59-Jährigen.

Doch auf welche Weise wird online gedatet? 27 Prozent der Internetnutzer haben dafür schon einmal mindestens eine Datingapp wie Tinder verwendet, 21 Prozent waren bei den großen Partnervermittlungen wie Parship auf der Suche, genauso viele in sozialen Netzwerken. 11 Prozent waren auf Online-Portalen für unverbindliche Treffen unterwegs, 7 Prozent auf Portalen für diskrete Beziehungen oder Seitensprünge. Für Singlereisebörsen interessierten sich demnach 9 Prozent.

Und wie ist die Erfolgsquote? Der Umfrage zufolge ist rund ein Drittel in einer Beziehung, die durch das Online-Dating entstanden ist. Etwa ein Fünftel (22 Prozent) berichtet von einer festen Partnerschaft durch Online-Dating, die mittlerweile wieder beendet ist. Für 24 Prozent entstand aus dem Online-Dating zumindest ein lockeres Verhältnis. Für 31 Prozent hat sich nichts ergeben. (dpa)