Medienberichte: Kreuzfahrtterminal in Amsterdam wird geschlossen

Direkt am Hauptbahnhof gelegen war das Kreuzfahrtterminal in Amsterdam ideal für Urlauber, die auf Landgang die niederländische Hauptstadt erkunden wollten. Nun steht fest, dass die Schiffe ab 2035 nicht mehr dort anlegen sollen – und auch die Planung eines anderen Hafens außerhalb der Stadt wurden eingestellt.

Die Gründe für die Verbannung der Hochseekreuzfahrtschiffe sind klar: Amsterdam ist derzeit von Touristen überlaufen und will zudem die Umweltbelastung reduzieren. Eigentlich sollten die Schiffe auf den geplanten Hafen in Coenhaven ausweichen, doch die Planungen wurden eingestellt, wie Fachmagazine berichten.

Fachmagazine: Ende der Kreuzfahrt in Amsterdam

Demnach erklärte die zuständige Stadträtin Hester van Buren, der geplante Terminalneubau westlich des Zentrums hätte 85 Millionen Euro gekostet, in 30 Jahren hätte man damit aber nach Schätzungen nur 46 Millionen Euro verdient.

Amsterdam hat den Kreuzfahrttourismus zuletzt schon deutlich reguliert – so waren nur noch 100 Hochseekreuzfahrtschiffe und 1150 Flusskreuzfahrtschiffe jährlich erlaubt. Von dem Ende der Kreuzfahrt in Amsterdam könnten vor allem die Terminals in Ijmuiden und Rotterdam profitieren. (prei)