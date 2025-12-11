Bericht: EU-Verbrenner-Aus soll doch nicht kommen!

Das Aus ist vom Tisch! Einem Medienbericht zufolge hat die Europäische Kommission am Donnerstag entschieden, dass Autos mit Verbrennern auch nach 2040 noch produziert werden dürfen.

Ursprünglich war geplant, die Automobilhersteller ab 2035 zu einer 100-prozentigen Reduktion des CO₂-Ausstoßes bei ihren Fahrzeugen zu verpflichten. Laut einem Bericht der „Bild“ soll dieses Ziel nun auf 90 Prozent reduziert werden. Dies soll demnach am Dienstag verkündet werden.

Auch ab 2040 soll es kein 100-Prozent-Ziel geben. Herstellern ist es somit erlaubt, auch nach 2035 und 2040 alle bisher in Deutschland produzierten Motorarten weiterzuproduzieren. Laut dem Bericht haben neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der polnische Premierminister Donald Tusk dafür gestimmt.

Die deutschen Konservativen erhoffen sich dadurch eine Reduzierung der Angriffsfläche für die AfD sowie die Sicherung von Industriearbeitsplätzen. (prei)