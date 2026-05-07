Matjesburger mit Karamell-Kick: So haben Sie Matjes noch nie gegessen!

Matjesbrötchen geht auch anders: Mit karamellisierten Zwiebeln, Apfel-Chutney und Meerrettich-Quark bekommt der Klassiker einen neuen Dreh.

Matjesbrötchen gehören zum Urlaub an Nord- und Ostsee einfach dazu. Meist landen Salatblatt, Zwiebeln und Matjesfilet direkt im Brötchen. Doch dieser Matjesburger kann mehr. Für den besonderen Pfiff sorgen karamellisierte Zwiebeln, Apfel-Chutney und ein Quark-Meerrettich-Dressing.

Was Matjes eigentlich ist

„Matjes ist so etwas wie der Teenager unter den Heringen“, sagt Julia Steinberg-Böthig vom Fisch-Informationszentrum (FIZ). „Er ist ein Hering, der noch nicht gelaicht hat.“ Matjes schmeckt besonders mild und zart. „Wie Fischsommeliers augenzwinkernd sagen: Der Hering ist sauer, weil er kein Matjes geworden ist“, sagt die Fischexpertin.

Matjes ist fettreich und laut Ökotrophologin Steinberg-Böthig ein echtes Nährstoffpaket. Er liefert lange sättigendes Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und B12 sowie Jod. Für den Matjesburger wird das Filet mit einem Zwiebel-Apfel-Chutney getoppt. Dazu kommt ein Dressing aus Quark und Meerrettich.

So klappt das Karamellisieren

Wer es einfacher halten will, kann auch nur die Zwiebeln karamellisieren. Die in Scheiben geschnittenen Äpfel werden dann bei hoher Hitze scharf angebraten. Beim Karamellisieren ist vor allem eines wichtig: nicht rühren, sobald der Zucker in der Pfanne ist. „Sonst fängt er an zu klumpen“, sagt Steinberg-Böthig.

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„Geben Sie den Zucker in die Pfanne, gerne ein Schnapsgläschen Wasser dazu, und lassen Sie das Ganze einfach schmelzen“, erklärt die Expertin. Der Zucker darf nicht zu dunkel werden. Sonst schmeckt er bitter. „Wenn das Karamell eine goldgelbe Farbe hat, kann man die Zwiebeln und auch den Apfel dazugeben. Dann darf man auch wieder rühren“, sagt Steinberg-Böthig.

Matjesburger: Diese Zutaten brauchen Sie

Für vier Matjesburger werden vier Matjesfilets in Öl, vier Ciabatta-Brötchen, zwei Äpfel, etwa Elstar, drei bis vier rote Zwiebeln und ein halber Eisbergsalat benötigt.

Dazu kommen ein Teelöffel Meerrettich, 200 Gramm Quark mit 40 Prozent Fett, 50 Gramm Zucker sowie Salz und Pfeffer.

Zubereitung

Die Äpfel werden geviertelt, entkernt und in kleine Stücke geschnitten. Die roten Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Dann den Zucker in einer Pfanne karamellisieren. Zwiebeln, Äpfel und eine Prise Salz dazugeben und alles schmoren lassen.

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Den Quark mit Meerrettich verrühren. Anschließend mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Den Eisbergsalat in sehr feine Streifen schneiden. Die Ciabatta-Brötchen aufschneiden, mit Meerrettich-Quark bestreichen und mit Eisbergsalat und Matjesfilet belegen. Zum Schluss das Zwiebel-Apfel-Chutney daraufgeben. Zusammenklappen – und genießen. (dpa/mp)