Massenschlägerei auf Malle: Das steckt wirklich hinter der wilden Straßenschlacht

Palma de Mallorca -

Eine wilde Massenschlägerei am Ballermann überschattete das Pfingstwochenende auf Mallorca.

Rund 30 Touristen hatten sich mit einer ähnlich großen Gruppe Straßenhändlern geprügelt. Die „Mallorca Zeitung“ hatte zunächst von deutschen Urlaubern berichtet, die sich mit den afrikanischen Händlern angelegt haben sollen. Nach „Bild“-Informationen handelte es sich jedoch um eine Schweizer Streethockey-Mannschaft.

Hockey-Spieler pöbelten wild

Die Spieler der Seetal Admirals seien schon auf dem Flug nach Mallorca negativ aufgefallen. Im Flieger hätten die jungen Männer andere Fluggäste sowie das Bordpersonal bepöbelt.

Am Ballermann ging es ähnlich wild weiter. An der Strandpromenade eskalierte die Situation dann in einer Seitenstraße zwischen Megapark und der Wurstkönig-Imbissbude.

„Schweizer ratzfatz plattgemacht“

Die Hockey-Spieler gerieten mit den afrikanischen Straßenhändlern aneinander. „Plötzlich ging alles ganz schnell“, sagt Martin König (26), ein ehemaliger Promoter des Megapark: „Wer den ersten Schlag getan hat, weiß ich nicht, aber innerhalb kürzester Zeit waren da mindestens zwei Dutzend Menschen in die Prügelei verwickelt. Die Schweizer waren aber so besoffen, dass sie ratzfatz plattgemacht wurden.“

Bei der Schlägerei wurden einige Schweizer ordentlich verletzt. „Ein Schweizer lag mit Kopfverletzungen am Boden, mindestens drei weitere bluteten. Die Schweizer hatten auch Frauen dabei, die schrien und weinten“, so König: „Den Straßenhändlern ist so gut wie nichts passiert. Einer hatte Schürfwunden an der Hand.“

(dhe)