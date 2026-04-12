Massenpanik in Unesco-Weltkulturerbe – zahlreiche Tote

Die Zitadelle Laferrière gehört zum Weltkulturerbe der Unesco und gilt als beliebtes Ziel für Touristen. Nun ist es dort zu einem tragischen Unglück gekommen.

Bei einer Massenpanik an einem Ausflugsziel in Haiti sind haitianischen Medienberichten zufolge mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Außergewöhnlich viele Besucher seien am Samstag an der Zitadelle Laferrière in der Gemeinde Milot im Norden des Landes zusammengekommen, berichtete die Tageszeitung „Le Nouvelliste“.

Behörden in höchster Alarmbereitschaft

Die Regierung von Ministerpräsident Alix Didier Fils-Aimé habe mit tiefer Bestürzung von dem „tragischen Vorfall“ erfahren, hieß es in einer Mitteilung. Das Unglück habe sich während einer touristischen Veranstaltung ereignet, an der zahlreiche junge Menschen teilgenommen hätten.

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Alle zuständigen Behörden seien mobilisiert und befänden sich in höchster Alarmbereitschaft, um den Betroffenen und ihren Angehörigen unverzüglich die notwendige Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Die Regierung rief die Bevölkerung während der Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls zu Ruhe auf.

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Die Zitadelle Laferrière gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Die von ehemaligen Sklaven errichtete Festung gilt als Symbol des Freiheitskampfes gegen die französische Kolonialherrschaft. (dpa/mp)