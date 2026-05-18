Mann wohnt über ein Jahr in Hotel – ohne zu zahlen

Ein Mann mietet sich in einem Berliner Hotel ein. Als Grund dafür nennt er, dass sein Wohnwagen angebrannt ist. Mehr als ein Jahr lebt er dort – ohne jemals dafür aufzukommen. Nun wurde er angeklagt.

Ein 55-Jähriger soll mehr als ein Jahr in einem Berliner Hotel gewohnt haben, ohne die Rechnung zu zahlen. Kosten: über 100.000 Euro, die der Mann nicht beglichen haben soll, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Angeschuldigte habe das demnach genauso geplant. Nun wurde er wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt.

Mann wohnte mit Begleiterin und zwei Kindern im Hotel

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft das Zimmer im April 2023 im Bezirk Treptow-Köpenick für seine Begleiterin, zwei Kinder und sich angemietet haben. Dabei soll er angegeben haben, dass sein Wohnwagen abgebrannt und er an Krebs erkrankt sei, obwohl dies nicht stimmte.

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Zudem soll er behauptet haben, ein Automobilclub komme für die Kosten auf. Auch das stimmte nicht. Im August 2024 soll er das Hotel verlassen haben, ohne die Kosten bezahlt zu haben. Im März 2026 wurde der Angeschuldigte aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Er saß kurz in Untersuchungshaft, wurde aber inzwischen davon verschont. (dpa/mp)