Mann will Autobahn zu Fuß überqueren – tot

Tödlicher Unfall auf der A67: Ein Mann wollte am ersten Weihnachtstag am frühen Morgen zu Fuß die Autobahn überqueren.

Ein Fußgänger ist auf einer Autobahn in der Nähe von Darmstadt von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der A67 zwischen den Anschlussstellen Büttelborn und Groß-Gerau, wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtete.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 33-Jährige aus dem Landkreis Groß-Gerau gegen 2.20 Uhr zu Fuß die Fahrbahnen. Er wurde auf der rechten Fahrspur Richtung Norden vom Wagen eines 63-Jährigen erfasst, der ebenfalls aus dem Landkreis Groß-Gerau stammt.

Zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nach Norden für etwa eine Stunde voll gesperrt. (dpa)