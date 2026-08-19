Ein Mann hat auf Mallorca sein Portemonnaie verloren – und bekommt es dank der Kieler Polizei wieder zurück.

Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Kieler Polizei mit am Ende zufriedenen Gesichtern auf allen Seiten: Wie eine verlorene Geldbörse auf Mallorca den Weg zurück zu seinem Eigentümer findet.

Wer ein Portemonnaie verliert, erlebt ein kleines persönliches Drama. Die Kieler Polizei hat zwar keine Zuständigkeit auf Mallorca, konnte aber entscheidend dabei helfen, eine auf der spanischen Urlaubsinsel verlorene Geldbörse ihrem Besitzer zurückzugeben.

Eine junge Frau aus Flensburg rief am Dienstagabend von Mallorca aus beim 1. Polizeirevier Kiel an und bat wegen eines Fundstücks um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Die 24-Jährige hatte in ihrem Urlaub in El Arenal das Portemonnaie eines Kielers gefunden.

Anzeige

Polizei vermittel Treffen zur Übergabe

Polizisten in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ermittelten die Telefonnummer des Eigentümers und kontaktierten ihn. Wie sich herausstellte, befand sich der 23 Jahre alte Eigentümer der Geldbörse noch auf Mallorca. Er hatte sie am Vortag verloren. Noch am selben Abend trafen sich die Urlauber auf Vermittlung der Kieler Polizei vor einer Diskothek. Der 23-Jährige konnte die Geldbörse dort wieder in Empfang nehmen. (dpa)