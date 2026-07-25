Zwei Menschen werden in Ortrand tot entdeckt, eine weitere Person schwer verletzt. Die Polizei geht dem Verdacht eines Tötungsdeliktes nach. Viele Fragen sind bislang offen.

Die Polizei hat in Ortrand im Süden Brandenburgs zwei tote Personen entdeckt und ermittelt wegen des Verdachts der Tötung. Am Morgen gegen 2.30 Uhr fanden Ermittler die Leichen eines 57 Jahre alten Mannes und einer 45-jährigen Frau, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine schwer verletzte Person sei ins Krankenhaus gekommen.

Wo und wie die toten Personen entdeckt wurden, wollte die Polizei bislang nicht sagen. Auch zur Frage, in welcher Beziehung sie zueinander standen, machte der Sprecher keine Angaben. „Das wird aktuell noch geprüft”, sagte er.

Kriminaltechnik und Spurensicherung sind in Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Einsatz. Auch die Mordkommission sei eingeschaltet, sagte der Sprecher der Polizei. Zu Hintergründen machte er zunächst keinerlei Angaben. (dpa/mp)