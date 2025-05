Mann sticht Berliner Polizisten in den Hals – Verdächtiger wieder frei gelassen

Ein Polizist kontrolliert im Berliner Stadtteil Neukölln einen Mann – doch plötzlich zückt der 28-jährige Angesprochene ein Messer und sticht zu. Der Polizist schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.

Das teilte die Polizei auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter) mit. Der Mann habe zuvor vor einer Wache ein Polizeifahrzeug beschädigt, hieß es in dem Post. Als ein Beamter den 28-jährigen Deutschen dann am späten Freitagabend kontrolliert habe, habe dieser ein Messer gezogen und zugestochen. Der Mann wollte laut Polizei eine Anzeige auf der Wache erstatten.

Berlin: 28-Jähriger sticht mit Messer auf Polizisten ein

Inzwischen ist der zunächst festgenommene Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. „Momentan gibt es keine gesicherten Erkenntnisse für einen gezielten Messereinsatz“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin zur Begründung. Es bestehe kein dringender Tatverdacht für ein gezieltes Tötungsdelikt. Die rechtliche Wertung der Tat sei indes noch nicht abgeschlossen.

Bei dem schwerstverletzten Beamten handelt es sich um einen Angehörigen einer Einsatzhundertschaft. Weitere Details zu dem Polizisten wurden zunächst nicht bekannt. Laut Staatsanwaltschaft schwebt er inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Er wurde laut Polizei in einer Klinik notoperiert.

Erst am Donnerstag war auf einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin ein Polizist schwer verletzt worden. Der Beamte war nach Polizeiangaben auf der sogenannten Nakba-Demonstration in die Menge hineingerissen und „niedergetrampelt“ worden. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen dazu übernommen. (dpa/mp)