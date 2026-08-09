Mit wüsten Beschimpfungen sorgte ein nackter Mann für Chaos in einem McDonald's. Was die Polizei vor Ort erlebt hat.

Im Landkreis Reutlingen hat ein Mann in einem McDonald's für ordentlich Aufruhr gesorgt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Matthias Balk

Aggressiv, volltrunken und nackt: In einem McDonald's im baden-württembergischen Pfullingen (Landkreis Reutlingen) hat ein Gast nachts für erheblichen Aufruhr gesorgt.

Als die Beamten nach einem Notruf eintrafen, entkleidete sich der Störer und baute sich laut Polizei in einer drohenden Haltung nackt gegenüber den Polizisten auf.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der 37-Jährige habe dabei erheblichen Widerstand geleistet und die Polizeibeamten mit „nicht zitierfähigen Beschimpfungen“ beleidigt. Der stark betrunkene 37-Jährige hatte den Betrieb des Restaurants zuvor erheblich gestört, wie die Polizei mitteilte. (dpa/mp)