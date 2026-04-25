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Mann droht mit einem Messer (Symbolbild).

Ein Mann droht mit einem Messer (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • München

Mann mit Messer in Münchner Rathaus – Polizei umstellt Gebäude

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Ein Mann mit einem Messer ist nachts im Münchner Rathaus entdeckt und vorläufig festgenommen worden. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma teilte über den Polizeinotruf mit, eine „verdächtige Wahrnehmung“ gemacht zu haben, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Mann läuft mit Messer durchs Rathaus München

Mehrere Beamte umstellten und durchsuchten am späten Mittwochabend das Rathaus in der Landeshauptstadt. Die Beamten nahmen schließlich einen 32 Jahre alten Mann in einem Obergeschoss des Gebäudes vorläufig fest. Polizisten fanden ein Messer bei dem Verdächtigen.

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Den Angaben zufolge seien mehrere Beschädigungen an den Türen festgestellt worden. Der 32-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. (dpa)

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