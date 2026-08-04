Das Nature One Festival in Hunsrück ist eines der größten Techno-Festivals in Europa. picture alliance/dpa | Thomas Frey

Auf einem Techno-Festival im Hunsrück hat die Polizei am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Mörder festgenommen. Der 43-Jährige soll zwei Tage zuvor in Bad Dürkheim einen 41-jährigen Mann erschossen haben. Anschließend fuhr er offenbar zum Nature One Festival.

Die tödlichen Schüsse fielen am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenig später seinen Verletzungen. Über die Festnahme hatte zunächst der „Spiegel“ berichtet.

Der Tatverdächtige wurde auf dem Festivalgelände festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv machten die Ermittler bislang keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an. (pli)

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