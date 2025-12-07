Mann fährt mit Auto in Rhein und ertrinkt

Ein schrecklicher Vorfall am Samstagabend: Zeugen sehen, wie ein Auto in Baden-Württemberg über einen Fähranleger fährt und in den Rhein fällt. Doch obwohl sie gleich den Notruf wählten, sind die Bergungsmaßnahmen schwierig.

Ein Mann ist mit seinem Auto in Baden-Württemberg in den Rhein gefahren und mitsamt dem Fahrzeug untergegangen. Es ist nach Angaben eines Polizeisprechers davon auszugehen, dass der Fahrer in dem Wagen ertrunken ist. Zeugen hatten am späten Samstagabend den Notruf gewählt, als sie sahen, wie der Wagen über einen Fähranleger in Rheinstetten nahe Karlsruhe in den Rhein fuhr.

Rhein: Sonarboot soll nach Auto suchen

Die Rettungsmaßnahmen blieben in der Nacht erfolglos. Sie würden mit Tageseinbruch fortgesetzt, hieß es weiter. Zunächst soll mit einem Sonarboot nach dem gesunkenen Auto gesucht werden. Der Wagen könne durch den steigenden Wasserstand und der damit verbundenen zunehmenden Strömung abgetrieben sein, erklärte der Sprecher. Wie lang die Suche dauern werde, sei nicht absehbar.

Die Identität des Fahrers war zunächst unklar. Die Ermittler gingen davon aus, dass keine weiteren Menschen in dem Auto saßen. (dpa/nf)