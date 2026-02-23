Mann geht mit Messer auf seine Familie los – Mutter stirbt, Polizei schießt

Ein 28-Jähriger geht auf seine Geschwister und seine Mutter mit einem Messer los. Warum der Mann seine Familienmitglieder angriff, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar.

Ein 28-Jähriger soll in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen und dabei seine 64-jährige Mutter tödlich verletzt haben. Als Beamte den Mann festnahmen, sei dieser durch Polizeischüsse schwer verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat in der Nacht zum Montag seien bislang unklar, hieß es.

Mutter erstochen: Mutmaßlicher Täter notoperiert

Demnach soll der 28-Jährige gegen Mitternacht seine Mutter, seinen 35-jährigen Bruder und seine 36-jährige Schwester mit einem Messer angegriffen haben. Die 64-jährige Mutter des Tatverdächtigen sei vor Ort ihren Verletzungen erlegen, der 35-jährige Bruder sei schwer verletzt worden, so die Mitteilung. Die 36-jährige Schwester habe leichte Verletzungen erlitten.

Die alarmierte Polizei sei im Haus auf den Tatverdächtigen getroffen und habe auf ihn geschossen. Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert worden sei.

Lebensgefahr bestehe derzeit nicht. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird im Krankenhaus von Polizisten bewacht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei ermitteln. (mp/dpa)