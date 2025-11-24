Mann erschießt sich in Polizeiwache – Großeinsatz

Ein etwa 30-jähriger Mann hat sich am Morgen in der Polizeiwache von Kamen im östlichen Ruhrgebiet erschossen.

Der Mann sei gestorben, bestätigte ein Polizeisprecher. Es habe keine weiteren Verletzten gegeben. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Die Wache war nach dem Vorfall geschlossen. picture alliance/dpa | David Young Die Wache war nach dem Vorfall geschlossen.

Keiner der Beamten habe geschossen

Zum Zeitpunkt der Tat um 9.38 Uhr seien fünf Polizeibeamte in der Wache gewesen, sagte der Sprecher. Es habe keinen Schusswechsel gegeben. Keiner der Beamten habe seine Waffe gezogen.

Die Leiche befand sich am Vormittag weiter in der Polizeiwache in Innenstadtnähe unweit des Bahnhofs. Ein Team der Spurensicherung untersuchte den Tatort. Ein zunächst herbeigerufener Rettungshubschrauber sei wieder abgeflogen, sagte der Sprecher. Vor der Polizeiwache gab es einen größeren Einsatz mit mehreren Notarztwagen. Die zuständige Kreispolizei Unna richtete vor Ort eine Medienanlaufstelle ein. (dpa/mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.