Mann begrapscht Joggerin – mit dem, was dann passiert, hat er nicht gerechnet

Sexueller Übergriff im bayerischen Fürth: Dort hat ein Mann einer Joggerin in den Schritt gegriffen. Was er nicht wusste: Die Frau war eine Polizistin in Zivil – und sie reagierte direkt mit Festnahme!

Die 30 Jahre alte Beamtin reagierte nach dem Übergriff sofort, nahm den Mann in die Mangel und setzte einen Notruf ab. Dann übergab sie den ebenfalls 30-jährigen Mann einer herbeigeeilten Streife.

Mann belästigt Joggerin. Doch die ist Polizistin – und wehrt sich

Wie die Polizei mitteilte, sollte ein Ermittlungsrichter im Laufe des Dienstags über die Frage der Untersuchungshaft für den Mann entscheiden.

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt – und sie unvermittelt angefasst. Als sich herausstellte, dass er an eine Polizeibeamtin geraten war, habe der Mann keinen Fluchtversuch mehr unternommen, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen den 30-Jährigen werde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob er für zwei ähnliche Fälle kurz zuvor in Nürnberg verantwortlich sein könnte. (mp/dpa)