Mann bedroht Polizei mit Beil – Beamter schießt ihm ins Bein

Mit einem Schuss ins Bein hat die Polizei einen Mann in Göttingen gestoppt, der sich den Beamten mit einem Beil in der Hand näherte. Er habe sich weder durch Ansprache noch durch einen Warnschuss von seinem Vorhaben abbringen lassen, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte brachten den Mann am späten Montagabend demnach in eine Klinik. Sein Zustand ist stabil. Wer der Mann ist, blieb zunächst unklar. Er gebe seine Identität nicht preis und habe auch kein Ausweisdokument bei sich gehabt, heißt es in der Mitteilung.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs höchstes Bauwerk muss abgerissen und erneuert werden

Der Mann hatte nach Polizeiangaben zuvor ein Paar grundlos bedroht. Er sei mit einer Holzlatte auf sie zugegangen. Die beiden konnten sich jedoch in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Der Tatort in der Göttinger Weststadt blieb für die Spurenaufnahme zunächst gesperrt. (dpa/mp)